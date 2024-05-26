إيران تعتزم رفع إنتاجها النفطي لـ 4 ملايين برميل يوميا

أقر المجلس الاقتصادي الإيراني، مقترحا بزيادة إنتاج البلاد النفطي إلى متوسط 4 ملايين برميل يوميا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم، الأحد، في وقت تواجه البلاد أزمة في صيانة مرافقها النفطية، بسبب العقوبات الغربية، والتي أثرت على إنتاجها.

وذكرت الوكالة: "وافق المجلس الاقتصادي.. على خطة لزيادة إنتاج النفط من متوسط 3.6 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 4 ملايين".

فيما ذكرت وكالة "إرنا" أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة النفط الوطنية، بتمويل قدره 3 مليارات دولار.

وتشير بيانات منظمة "أوبك"، أن إنتاج إيران النفطي بلغ ذروته في الربع الأول 2018، عند 3.85 ملايين برميل يوميا، قبل أن يتراجع إلى متوسط مليونين بنهاية نفس العام بسبب العقوبات الأمريكية.

ووفق أحدث بيانات "أوبك"، بلغ إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي، قرابة 3.2 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تقريبا منذ استئناف العقوبات الأمريكية في مايو/أيار 2018.