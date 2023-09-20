أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوى بدفع من شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ستة سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 94.40 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 95.96 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.3 % إلى 91.49 دولارا للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 93.74 دولارا للبرميل الذي بلغته في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات بالقطاع يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل. وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن.إس تريدينغ" وهي وحدة تابعة لنيسان سكيوريتيز "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية وبطء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة فاقما المخاوف حيال المعروض الناجمة عن تمديد قيود الإنتاج من جانب السعودية وروسيا".

وأضاف "ستكون هناك بعض التعديلات قصيرة المدى في أسعار النفط بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن التوقعات ببلوغ 100 دولار للبرميل لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت لاحق من العام الجاري ستبقى دون تغيير".