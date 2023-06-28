رئيس المركزي الأمريكي لا يستبعد رفع الفائدة

وقال إن "الشيء الوحيد الذي قررناه هو عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع حزيران يونيو.. المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون صائبا على الأرجح في وقت ما خلال العام".

ولم يستبعد رئيس المركزي الأمريكي احتمال أن تؤدي إجراءات البنك، التي تهدف إلى إعادة معدل التضخم إلى اثنين بالمئة، إلى بعض المتاعب الاقتصادية.

وأضاف: "لا أتوقع أن نعود إلى (معدل) اثنين بالمئة هذا العام أو العام المقبل"، وإنما من المرجح أن يحدث ذلك في عام 2025.