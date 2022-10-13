أسر سعودية وإماراتية تبيع منتجاتها في معرض فريد بـ"دبي مول"
تعرض أسر سعودية وإماراتية، منتجاتها المحلية في جناح خاص بمول دبي، في أول معرض مشترك للأسر المنتجة من البلدين، يستضيفه المركز التجاري الكبير.
وشاهد زوار المول الواقع في قلب دبي، المعرض المقام في قاعة النجمة بالمركز التجاري، والذي يضم متاجر لـ12 أسرة سعودية و12 أسرة إماراتية، تبيع للمتسوقين صياغة وتصميم الذهب والألماس والتحف والهدايا بهوية عربية خليجية، وصولاً إلى منتجات طبية مبتكرة من مواد أولية.
ومن بين العديد من المنتجات المعروضة أيضا، المطبوعات، ملابس الأطفال، الجلابيات، العبايات، العطور، الأواني المزخرفة، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والعسل المحلي والزيوت الطبيعية والحلويات.
ويُمكِّن المعرض الذي يستمر لمدة 6 أيام، أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين من النمو والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد.
كما يتيح تنظيم المعرض المشترك للأسر المنتجة في "دبي مول" الفرصة لزواره الكثر من كافة الفئات والجنسيات فرصة التعرف والتسوق من منتجات تقليدية وعصرية مصنوعة ومستوحاة من وحي الثقافة والتراث الخليجي.
وحضر مسؤولون سعوديون وإماراتيون، تدشين المعرض بشكل رسمي، الأربعاء، وبينهم وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي، حصة بنت عيسى بو حميد، والرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، سلطان الحميدي، وسفير السعودية لدى الإمارات تركي الدخيل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن سلطان الحميدي، قوله إن المعرض يمنح الفرصة لتسليط الضوء على هذه المنتجات المبتكرة وتسويقها عبر منحها منافذ بيع مميزة، ويسهم بتحقيق دخل مستدام للأسر المنتجة؛ لتصبح قادرة على تحسين مواردها.
فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن تنظيم المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة يأتي في إطار رؤية التعاون الخليجي والشراكة الشاملة والمستدامة بين الإمارات والسعودية وسعيهما معا لتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة وحفزها نحو البدء بمشاريع تجارية متميزة ودعمها وتطوير وتسويق منتجاتها على المستويين المحلي والإقليمي.
وسبق أن شهد "دبي مول" في العام 2019 تجربة شبيهة عندما استضاف معرضاً مشتركاً للأسر الإماراتية والكويتية المنتجة.