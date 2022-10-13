أسر سعودية وإماراتية تبيع منتجاتها في معرض فريد بـ"دبي مول"

تعرض أسر سعودية وإماراتية، منتجاتها المحلية في جناح خاص بمول دبي، في أول معرض مشترك للأسر المنتجة من البلدين، يستضيفه المركز التجاري الكبير.

وشاهد زوار المول الواقع في قلب دبي، المعرض المقام في قاعة النجمة بالمركز التجاري، والذي يضم متاجر لـ12 أسرة سعودية و12 أسرة إماراتية، تبيع للمتسوقين صياغة وتصميم الذهب والألماس والتحف والهدايا بهوية عربية خليجية، وصولاً إلى منتجات طبية مبتكرة من مواد أولية.

ومن بين العديد من المنتجات المعروضة أيضا، المطبوعات، ملابس الأطفال، الجلابيات، العبايات، العطور، الأواني المزخرفة، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والعسل المحلي والزيوت الطبيعية والحلويات.

ويُمكِّن المعرض الذي يستمر لمدة 6 أيام، أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين من النمو والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد.