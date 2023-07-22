الإمارات: تحالف "أوبك+" يتخذ خطوات كافية لاستقرار سوق النفط

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت، عن سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، تأكيده أن "تحالف (أوبك+) يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط".

وقال المزروعي، في تصريح له عن التحالف الذي يضخ نحو 40% من الخام العالمي، إن "دور (أوبك+) محوري في سوق الطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين".

وأضاف خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند: "أعتقد أن ما نقوم به في (أوبك+) كافٍ. ونحن نتعامل مع مسألة العرض والطلب".

وتابع المزروعي: "نقوم بذلك نيابة عن جميع المنتجين في العالم ولصالح إيجاد توازن بين العرض والطلب لجميع المستهلكين أيضا".

ويضم تحالف "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.