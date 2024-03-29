اليابان: تحركات "مضاربة" تسببت بانخفاض الين

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الجمعة، بأن تحركاتٍ "مضاربة" كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية، وألمح إلى أن السلطات لا تزال على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة.

وبين أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها، وكرر تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة، وفق رويترز.

وقال سوزوكي للبرلمان "استمرار انخفاض الين رغم تضييق فجوة أسعار الفائدة، ولو بشكل متواضع، يشير إلى أن هناك تحركات مضاربة في السوق".

وأضاف "من المهم أن تتحرك أسعار العملة بشكل مستقر.. التقلبات الحادة غير مرغوب فيها، ونراقب تحركات السوق من هذا المنطلق".