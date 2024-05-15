روسيا تعلن عن اكتشاف "هيدروكربوني" في القطب الجنوبي

سربت روسيا معلومات عن اكتشاف احتياطي هيدروكربوني عملاق في منطقة القارة القطبية الجنوبية والتي ترفع عليها الأرجنتين علمها، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، توصل الباحثون على متن السفن الروسية إلى اكتشاف يمكن أن يعيد تعريف مستقبل الطاقة العالمية، ولكنه يعرض أيضًا السلام والعلم اللذين ميَّزا القارة القطبية الجنوبية تاريخيًّا للخطر.

أدَّت شكوكٌ عالمية حول نية فلاديمير بوتين في استغلال هذه الموارد إلى إثارة القلق بين الدول الأعضاء في معاهدة أنتاركتيكا، التي تحظر صراحة أي نشاط يتعلق باستخراج المعادن وعسكرة المنطقة.

وهي اتفاقية دولية تم توقيعها في عام 1959، من قبل الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وتشيلي وفرنسا واليابان ونيوزيلندا والنرويج واتحاد الجنوب الأفريقي وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تنص المادة الأولى منها على أن القارة القطبية الجنوبية ستستخدم "حصرًا للأغراض السلمية".