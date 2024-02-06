تراجع طفيف لأسعار النفط في ظل تقييم زيارة بلينكن للشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بينما يقيم المتعاملون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمناقشة هدنة في قطاع غزة الفلسطيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بمقدار 1% تقريباً، الاثنين، في أول ارتفاع في 4 جلسات.

ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية.

وقدر 5 محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير/ شباط.