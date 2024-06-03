مصر ترفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3% العام الجاري

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الأحد، إن العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو ما بين 2.9% إلى 3% مع توجه لرفع هذا المعدل، وفق بيان للوزارة.

وقالت الوزيرة هالة السعيد، في تصريح لها، أورده البيان، الذي نشر عبر فيسبوك، إن "هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو".

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن "معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي".

و"حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 16% خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما حقق قطاع الزراعة ما يربو عن 4%، وحققت قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم" وفق البيان.