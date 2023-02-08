رئيس سريلانكا يتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026

ويحمّل السكان، ويكريميسينغه مسؤولية الأزمة في ظل نقص الغذاء والوقود والكهرباء والدواء.

ويشعر السكان بالاستياء من الزيادات الضريبية وإلغاء دعم الوقود والكهرباء الذي قررته الحكومة في ظل تضخم قياسي.

وأضاف الرئيس "إذا واصلنا خطة (الإصلاحات) يمكننا الخروج من الإفلاس بحلول 2026".

وألقى الرئيس السريلانكي خطابه، بينما تجري إضرابات بدعوة من نقابات مراقبي الحركة الجوية والأطباء من بين قطاعات أخرى.

مع ذلك، قال الرئيس، إن الاقتصاد سيستأنف النمو بحلول نهاية 2023 بفضل الإجراءات الجديدة لملء خزائن الدولة.

وكان قد صرح الشهر الماضي، أن الاقتصاد قد يكون سجل انكماشا بنسبة 11% السنة الماضية مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي مما يمنع استيراد مواد أساسية.

وتسعى الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى إبرام خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.