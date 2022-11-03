البنوك المركزية تشتري الذهب بأسرع وتيرة منذ 55 عامًا

أظهرت بيانات مرجعية أن البنوك المركزية على مستوى العالم قامت بتكديس احتياطيات الذهب بوتيرة هي الأسرع منذ 55 عامًا الماضية عندما كان الدولار الأمريكي لا يزال مدعومًا بالذهب.

ووفقًا لآخر تقرير ربع سنوي لمجلس الذهب العالمي، فقد اشترت البنوك المركزية 399 طنًّا من الذهب بقيمة 20 مليار دولار تقريبًا في الربع الثالث من عام 2022، مع عودة الطلب العالمي على المعدن النفيس إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأشار التقرير إلى أن طلب التجزئة من قبل تجار المجوهرات ومشتري سبائك الذهب والعملات المعدنية كان قويًّا أيضا. فقد بلغ 1181 طنًّا في ربع السنة المنتهي بسبتمبر، وهو أمر جيد لنمو بنسبة 28٪ على أساس سنوي.

ويضيف التقرير أن من بين أكبر المشترين كانت البنوك المركزية لتركيا وأوزبكستان وقطر والهند، على الرغم من أن البنوك المركزية الأخرى اشترت أيضًا كمية كبيرة من الذهب ولكنها لم تعلن عن مشترياتها علنًا.

ولا يزال البنك المركزي التركي أكبر مشتر للذهب تم الإبلاغ عنه هذا العام ، إذ أضاف 31 طنًّا في الربع الثالث ليصل إجمالي احتياطياته من الذهب إلى 489 طنًّا.

واشترى البنك المركزي الأوزبكي 26 طنًّا أخرى. واشترى مصرف قطر المركزي 15 طنًّا. وأضاف بنك الاحتياطي الهندي 17 طنًّا خلال الربع؛ ما دفع احتياطياته من الذهب إلى 785 طنًّا.

كما ارتفع مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية بالتجزئة في تركيا إلى 46.8 طن في الربع الأول، بزيادة أكثر من 300٪ على أساس سنوي.

ويسجّل التقرير أن هذه التطورات ليست مفاجأة مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب لا يزال يعتبر الأصل الآمن البارز في أوقات عدم اليقين أو الاضطرابات على الرغم من ظهور العملات المشفرة مثل البيتكوين. ويعتبر الذهب أيضًا وسيلة فعالة للتحوط من التضخم، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا لا ينطبق إلا على الجداول الزمنية الممتدة التي تقاس بعقود أو حتى قرون.

ويضيف أنه لسوء حظ المضاربين، فقد أفسد ارتفاع أسعار الفائدة الحفلة بالنسبة لهم، حيث تخزن الصناديق المتداولة في البورصة السبائك للمستثمرين ليصبحوا بائعين صافين. وفي الواقع، أدى تفريغ السبائك من قبل صناديق الاستثمار المتداولة في مواجهة الشراء من قبل البنوك المركزية إلى انخفاض أسعار الذهب بنسبة 8٪ في الربع الثالث.

ولأن الذهب أصلا لا يحمل فائدة، فإن المستثمرين يميلون إلى نقل أموالهم إلى أدوات ذات عائد أعلى في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة. كما إن الدولار القوي بشكل مفرط لم يساعد أسعار الذهب والسلع. فقد انخفضت أسعار الذهب بنسبة 9.3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وأقل بنسبة 20٪ تقريبًا عن ذروة شهر مارس عند 2،050 دولار للأونصة.

صعود طويل المدى

ولحسن الحظ بالنسبة للمضاربين على ارتفاع الذهب ،كما يقول تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن النظرة العامة للذهب على المدى الطويل تميل إلى الاتجاه الصعودي مع تتابع ارتفاع الفائدة.

وبينما ظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا بشكل عنيد، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في إبطاء الاقتصاد مع تراجع سوق الإسكان، وتضاعفت بعض معدلات الرهن العقاري تقريبًا. وهذا يدعو بنك الاحتياطي الفدرالي إلى التخفيف من ارتفاعاته العنيفة، حسب التقرير

فوفقًا لمسح صناعة السبائك، ستنتعش أسعار الذهب العام المقبل، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. ويتوقع التجار ارتفاع الأسعار إلى 1،830.50 دولار للأوقية بحلول هذا الوقت من العام المقبل، أي ما يقرب من 11٪ فوق المستويات الحالية.

وترجح التوقعات أن يؤدي ضعف الدولار إلى تحسين توقعات الذهب. وربما يفقد الدولار أخيرًا بريقه بعد فترة طويلة من القوة النسبية مقابل العملات الرئيسة الأخرى. فقد انخفض مؤشر الدولار - وهو مقياس يضع الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسة - أخيرًا إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر.

وتتوقع شركة "ويلز فارغو" أن يستمر ارتفاع الدولار هذا العام مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لكن تخفيضات بنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في عام 2023 لا بد أن تدفع الدولار إلى "انخفاض دوري". ما يعني أن الدولارسينخفض في عام 2023 حيث تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود ويخفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة.