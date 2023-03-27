"المركزي" الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.3% في 2024

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام القادم 2024.

وأوضح المصرف المركزي أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%.

وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6% ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%.

وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم رئيسي من قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، إضافة إلى أن بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة وساهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى دولة الإمارات.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن دولة الإمارات تستفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه لإصلاحات وإستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب أفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.