مسؤولون أمريكيون يقودون محادثات عاجلة لإنقاذ "فيرست ريبابليك"

وذكر أحد المصادر أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الحكومة مع البنك ومستشاريه منذ أسابيع، فإن مشاركتها مؤخرًا في وضع خطة لإنقاذ البنك ستؤدي إلى انضمام أطراف أخرى منها البنوك وشركات الأسهم الخاصة إلى طاولة المفاوضات.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تفكر في المشاركة في عملية ينفذها القطاع الخاص لإنقاذ بنك فيرست ريبابليك.

وقال أحد المصادر إن مشاركة الحكومة شجعت المسؤولين التنفيذيين للبنك في وقت يسابقون فيه الزمن للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنع استيلاء الجهات التنظيمية الأمريكية عليه.