وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا يتعاونان في الحد من آثار انهيار "إس.في.بي"

ذكر بيان لوزارة المالية البريطانية أن الوزارة وبنك إنجلترا يعملان معاً للحد من الآثار المحتملة لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة (إس.في.بي) المالية في أنشطتها، على فرع البنك في بريطانيا.

وقال البيان إن مسؤولين من الوزارة والبنك يعملون عن كثب معاً، وإنه من المقرر إجراء محادثات في وقت لاحق اليوم السبت لبحث المشكلات التي تواجهها شركات التكنولوجيا البريطانية المتأثرة من انهيار البنك.

وأوضح البيان: "تدرك الحكومة أن شركات قطاع التكنولوجيا غالبا ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على التمويل مقابل الودائع لتغطية تكاليفها اليومية".

وأضافت وزارة المالية أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال قوياً ومرناً، مشيرة إلى أن القضايا التي تؤثر على بنك وادي السيليكون تخص البنك ذاته، ولم يكن لها تأثير على البنوك الأخرى العاملة في بريطانيا.