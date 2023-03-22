"الاحتياطي الاتحادي" وبنوك خليجية ترفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها، وأموال المودعين في أمان.

وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعاً وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2%

وأكد: سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمناً وسليماً، مشيراً إلى أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتاً طويلاً.

وفي السياق، قال البنك المركزي السعودي إنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس 25 نقطة أساس.

وأضاف أنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس.