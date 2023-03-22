"الاحتياطي الاتحادي" وبنوك خليجية ترفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس
قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.
وبحسب "رويترز"، أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.
وقال المجلس إن التضخم لا يزال مرتفعاً، لكن النظام المصرفي "سليم ومرن".
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها، وأموال المودعين في أمان.
وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعاً وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2%
وأكد: سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمناً وسليماً، مشيراً إلى أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتاً طويلاً.
وفي السياق، قال البنك المركزي السعودي إنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس 25 نقطة أساس.
وأضاف أنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس.
من جهته، قال مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتباراً من غد الخميس ليحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إذ يرتبط الريال القطري بالدولار.
ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة و5.75% و5.5% على التوالي.
كما قال البنك المركزي البحريني، اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة بنفس القدر، إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.
وقال البنك على تويتر إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75% من 5.5%، فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5% من 5.25%.
وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5% من 6.25%.