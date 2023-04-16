أزمة الأقساط تتفاعل في الأردن.. البنوك ترفض والبرلمان يتدخل

تراجعت آمال قطاع واسع من الأردنيين بتأجيل أقساطهم المستحقة للبنوك، التي تصر حتى اللحظة على عدم تأجيل أقساط المقترضين في مواجهة تيار شعبي وبرلماني واسع يدفع باتجاه التأجيل.

وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، إن تأجيل أقساط قروض البنوك يتم بالتوافق بين البنك المركزي وجمعية البنوك، ولا علاقة لوزارة المالية به لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف المصدر أن قضية تأجيل أقساط القروض لا تُبحث من قبل وزارة المالية -كجهة حكومية رسمية- مع الجهات الأخرى، وفقا لموقع "جو 24" المحلي.