صندوق النقد يعتزم إنشاء منصة عالمية للعملات الرقمية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الإثنين، إن الصندوق يعمل على إنشاء منصة لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية لتيسير المعاملات بين الدول.

وأضافت جورجيفا في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في الرباط في المغرب أن "العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة... للتمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى أنظمة تربط البلدان".

وتابعت: "لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية".

ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم.