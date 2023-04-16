وزيرة الخزانة الأمريكية: الأزمة المصرفية قد تجعل البنوك "أكثر حذرا"

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تدفع البنوك إلى توخي المزيد من الحذر والتشدد في منح القروض للأسر والشركات.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" تبثّ الأحد ونُشرت مقتطفات منها السبت: إن البنوك الأمريكية يمكن أن تصبح "أكثر حذرا" في معاملاتها.

وقد يؤدي ذلك إلى تشديد شروط الإقراض التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي لكنها تسهم أيضًا في كبح التضخم.