رئيس البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى الإمارات
غادر رئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، مساء الاثنين، العاصمة طهران متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ثاني محطة خليجية له بعد زيارته قطر الخميس الماضي.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في البنك مصطفى قمر وفا، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "رئيس البنك المركزي محمد فرزين غادر طهران متوجهاً إلى دبي بهدف استمرار الدبلوماسية الإقليمية في المجال النقدي والمصرفي"، موضحا أن "الوجهة الثانية لفرزين هي الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف وفا أن "تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والنقدية والمصرفية مع دول الخليج العربي على جدول الأعمال الجاد للحاكم العام للبنك المركزي".
وعن أهداف زيارة فرزين إلى الإمارات، أوضح وفا أنه "من أجل تسهيل العلاقات النقدية والمصرفية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير الموارد اللازمة لتجارة رجال الأعمال الإيرانيين في هذا البلد، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات تتعلق بالجوانب النقدية الفنية".
وحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، "يرافق فرزين في زيارته إلى الإمارات المدراء التنفيذيون لعدد من المصارف والبنوك، منها "بنك صادرات وسيبه وباريسان، ونائب رئيس بنك ملي الدولي".