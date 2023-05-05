مبادلة تبيع حصة 7.6% بمصرف أبوظبي الإسلامي للوطنية القابضة
قالت شركة مبادلة للاستثمار وشركة الوطنية القابضة، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن مبادلة باعت حصتها البالغة 7.6 بالمئة في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى إحدى وحدات شركة الاستثمارات.
ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي.
وكانت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وهي ذراع الاستثمار الاستراتيجي للوطنية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا، تملك بالفعل أكبر حصة من أسهم المصرف، ويزيد الاستحواذ على أسهم مبادلة حصتها لتكون 47 بالمئة.
وورد في البيان أن الصفقة تشير إلى "ثقتها بآفاق النمو طويل الأجل لثاني أكبر مصرف إسلامي في الإمارات من حيث الأصول.
وذكر البيان أن الصفقة "تتماشى مع نهج مبادلة في إدارة أصول محفظتها بشكل نشط، وتنسجم مع استراتيجيتها لخلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما وتواصل مبادلة التزامها تجاه القطاع المصرفي في دولة الإمارات".