مبادلة تبيع حصة 7.6% بمصرف أبوظبي الإسلامي للوطنية القابضة

قالت شركة مبادلة للاستثمار وشركة الوطنية القابضة، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن مبادلة باعت حصتها البالغة 7.6 بالمئة في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى إحدى وحدات شركة الاستثمارات.

ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي.

وكانت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وهي ذراع الاستثمار الاستراتيجي للوطنية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا، تملك بالفعل أكبر حصة من أسهم المصرف، ويزيد الاستحواذ على أسهم مبادلة حصتها لتكون 47 بالمئة.