البنك الدولي يختار مرشح أمريكا أجاي بانجا رئيسا له

اختار المجلس التنفيذي للبنك الدولي المكون من 25 عضوا، اليوم الأربعاء، أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد رئيسا للبنك لولاية تستمر خمس سنوات اعتبارا من الثاني من يونيو حزيران، ليتولى مسؤولية تطوير خطط البنك لمواجهة تغير المناخ وأزمات عالمية أخرى.

وفي أواخر فبراير شباط الماضي، رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن بانجا (63 عاما) للمنصب، وهو خبير تمويل وتنمية بارز مولود في الهند.

وكان بانجا المرشح الوحيد لخلافة رئيس البنك المنتهية ولايته ديفيد مالباس الخبير الاقتصادي والمسؤول بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.