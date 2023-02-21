السعودية تُعلن عن وديعة بقيمة مليار دولار لصالح المركزي اليمني

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه "يؤمل أن تُسهم هذه الوديعة بتعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية".

وأضاف البيان: "يأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل بمساندة الأشقاء في الجمهورية اليمنية تنمويًا، واقتصاديًا".