رغم تقاعده.. الصين تبقي محافظ مصرفها المركزي بمنصبه
أبقت الصين اليوم الأحد، محافظ مصرفها المركزي بمنصبه، في خطوة مفاجِئة جاءت وسط وضع اقتصادي غير مؤات تواجهه البلاد.
وخلال اجتماع له، أبقى البرلمان الصيني على "يي غانغ" محافظًا لبنك الشعب الصيني، خلافًا لتوقعات بأن يترك "يي" الذي بلغ سن التقاعد منصبه.
تعمل الحكومة على تنشيط الاقتصاد الصيني الذي نما بنسبة 3% فقط العام الماضي، وهو أداء يُعدُّ من الأضعف له منذ عقود.
وأبقت الصين أيضًا على مسؤولين اقتصاديين كبار آخرين في مناصبهم، بمن فيهم وانغ وينتاو الذي سيظل وزيرًا للتجارة وليو كون الذي سيبقى وزيرًا للمال.
وتعمل الحكومة على تنشيط الاقتصاد الصيني الذي نما بنسبة 3% فقط العام الماضي، وهو أداء يُعدُّ من الأضعف له منذ عقود.
وعين الرئيس شي جينبينغ حلفاء له في حكومته الجديدة، بينهم دينغ شويشيانغ وهي لايفنغ.
واختير لي تشيانغ، الذي يُعدُّ أحد المقربين جدًّا من شي، أمس السبت لرئاسة الوزراء غداة فوز الرئيس الصيني بولاية ثالثة.