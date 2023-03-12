رغم تقاعده‎‎.. الصين تبقي محافظ مصرفها المركزي بمنصبه

أبقت الصين اليوم الأحد، محافظ مصرفها المركزي بمنصبه، في خطوة مفاجِئة جاءت وسط وضع اقتصادي غير مؤات تواجهه البلاد.

وخلال اجتماع له، أبقى البرلمان الصيني على "يي غانغ" محافظًا لبنك الشعب الصيني، خلافًا لتوقعات بأن يترك "يي" الذي بلغ سن التقاعد منصبه.