هل تقف مجموعة غولدمان ساكس وراء انهيار بنك سيليكون فالي؟
قال مكتب النائب الأمريكي آدم شيف الجمعة إن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة غولدمان ساكس في انهيار بنك سيليكون فالي.
ووجه شيف و19 عضوا من ممثلي كاليفورنيا في الكونغرس الرسالة إلى ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي، وغاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومارتن غروينبيرج رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
وجاء في الرسالة "نرغب في إثارة مخاوفنا بشأن دور مجموعة غولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك سيليكون فالي وفي شراء محفظة السندات الخاصة به".
وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي يوم الجمعة الماضي وأعلنوا أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استلمته. وكان هذا أكبر انهيار منذ إفلاس واشنطن ميوتشوال خلال الأزمة المالية عام 2008.
وقال مصدر لرويترز هذا الأسبوع إن مدعين أمريكيين يحققون في انهيار بنك سيليكون فالي.
ولم يرد بنك غولدمان ساكس بعد على طلب للتعليق على رسالة المشرعين.
وقال المشرعون في الرسالة إن بنك سيليكون فالي كشف عن دور غولدمان ساكس كمستحوذ على محفظة السندات الخاصة به يوم الثلاثاء 14 مارس، وهو اليوم الأخير من نافذة لأربعة أيام عمل تتيحها هيئة الأوراق المالية والبورصات لمثل هذه الإفصاحات.
وأضافت الرسالة "نظرا لأنه كان من شأن بنك غولدمان ساكس أن يستفيد من انهيار سيليكون فالي، فإننا نحثكم بشدة على تحليل دور بنك غولدمان ساكس كمستشار لبنك سيليكون فالي".
وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأسبوع الماضي.