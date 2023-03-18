هل تقف مجموعة غولدمان ساكس وراء انهيار بنك سيليكون فالي؟

قال مكتب النائب الأمريكي آدم شيف الجمعة إن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة غولدمان ساكس في انهيار بنك سيليكون فالي.

ووجه شيف و19 عضوا من ممثلي كاليفورنيا في الكونغرس الرسالة إلى ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي، وغاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومارتن غروينبيرج رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وجاء في الرسالة "نرغب في إثارة مخاوفنا بشأن دور مجموعة غولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك سيليكون فالي وفي شراء محفظة السندات الخاصة به".