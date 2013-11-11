البنك الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا

لندن- خفض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته للنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا الإثنين. وقال إن انعدام الاستقرار السياسي في بعض الدول لا يزال باعثاً على القلق.

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك، إريك برجلوف في بيان "سيظل النمو المتوقع ضعيفاً في غياب الإصلاحات وفي ظل ضعف الاستثمار وارتفاع البطالة الهيكلية التي تؤدي إلى تلاشي المهارات."

وخفض البنك الذي يعمل أصلاً في منطقة وسط أوروبا وشرقها توقعاته للنمو في مصر والأردن والمغرب وتونس وهي أحدث دول يغطيها.

وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي لتلك الدول إلى 2.8 % لعام 2013 و3.5 % لعام 2014 من ثلاثة % و4.1 % في تقرير سابق.

وقال البنك الذي يركز على الاستثمار في القطاع الخاص إن انعدام الاستقرار السياسي في مصر وتونس لا يزال يثير القلق.