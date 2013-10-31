بنك أبوظبي الوطني يتطلع للأسواق الناشئة لدعم النمو

أبوظبي - يتوقع بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية نمو الإيرادات 7-8 بالمئة في عام 2013 ويخطط للتوسع في مدن من شرق الصين إلى غرب إفريقيا.

وقال أليكس ثرسبي، الرئيس التنفيذي الجديد لأكثر بنك في الامارات انتشاراً على المستوى الدولي، موضحا استراتيجيته بخصوص البنك إنّ أبوظبي الوطني يخطط لإقامة ثمانية مراكز مصرفية في مدن كبرى وخمس وحدات تعمل بتراخيص منه في أسواق رئيسية.

وكان ثرسبي في السابق رئيساً تنفيذياً للأنشطة المصرفية الدولية وعمليات المؤسسات بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية وتولى قيادة البنك الإماراتي في يوليو/ تموز.

وتهدف خططه للتوسع لمواجهة المنافسة المحتدمة بالداخل حيث قيد 51 بنكاً محلياً وأجنبياً الإقراض منذ الأزمة المالية في عام 2008 والانهيار العقاري في الإمارات.

وقال "سيتركز النمو على الأسواق الناشئة في محور من الغرب إلى الشرق حيث تنمو الاقتصادات بوتيرة أسرع من الأسواق المتقدمة."

وأضاف أنّ هذا المحور يشمل أسواقاً هامة من غرب إفريقيا وصولاً إلى شرق الصين.

وقال إن المراكز المصرفية الثمانية ستكون في أبوظبي ومومباي ولاجوس وسنغافورة وهونج كونج ولندن وباريس وواشنطن بينما سيتم إنشاء الوحدات التي تعمل بتراخيص منه في خمس دول حيث يمكن أن يتوسع البنك بإنشاء من عشرة فروع إلى 20 فرعاً وذكر من تلك الدول مصر وماليزيا.

ويدرس البنك - الذي تملك حكومة أبوظبي 70 بالمئة منه - أيضاً التوسع في سوق التجزئة المحلية والأنشطة الخارجية. وقال ثرسبي إنّ البنك سيتبنى استراتيجية نشطة للنمو في قطاع التجزئة.

وقال إنّه يتوقع أيضاً زيادة حصة الأنشطة الخارجية في أعمال البنك الإجمالية عن نسبتها الحالية البالغة 18 في المئة.

لكنه قال إنّ البنك تخلى عن خطط لدخول جنوب السودان بسحب طلب للعمل هناك ويستعد لإنشاء فرع كامل في لبنان في إطار استراتيجية للتركيز على المناطق التي تتمتع بنمو قوي. وسوف يحتفظ البنك بمكتبه التمثيلي في لبنان.

ولم يستبعد ثرسبي القيام بعمليات استحواذ لكنه قال إنّ التركيز سينصب على النمو الذاتي.