الإمارات دبي الوطني يتطلع لشراء أصول تركية

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني ريك بدنر إن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على أصول في تركيا، رغم تحسن المناخ الاقتصادي في الإمارة.

ويتطلع الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي إلى التوسع خارج حدود الإمارة بعد تضرره الشديد من الأزمة التي شهدتها السوق العقارية في الفترة مابين 2008-2010، وكان البنك استكمل شراء أصول بي.إن.بي باريبا في مصر في يونيو/ حزيران مقابل 500 مليون دولار.

ويهدف البنك إلى جني 20 % من إجمالي إيراداته من الأسواق الخارجية في غضون خمسة أعوام ارتفاعا من 8 % بعد عملية الاستحواذ في مصر.

وبالرغم من أن النمو الذاتي سيلعب دورا في تحقيق هذا الهدف، إلا أنه ربما تكون هناك حاجة لعملية استحواذ جديدة لتحقيقه.

وقال بدنر في مقابلة أجريت في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط اليوم: "نحتاج إلى رأسمال قدره 300 مليون دولار لافتتاح فرع في تركيا ومن ثم قد يستحق الأمر شراء شيء إذا سنحت الفرصة."

مضيفا: "نظرنا إلى عدد من الفرص في تركيا ولكن لم يتحقق شراء أي منها المشكلة أنها إما أن تكون كبيرة جدا أو صغيرة جدا ونحن نريد شيئا ليس كبيرا أو صغيرا."

وأشار إلى أن البنك لا يعمل حاليا على تقييم أصول معينة في تركيا.

وبعد أن تأثرت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني سلبا بارتفاع مخصصات القروض المتعثرة المرتبطة بمشكلات دبي، تحسنت الأرباح في الفصول الأخيرة مع تعافي اقتصاد الإمارة، بدعم من نمو قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية الرئيسين وارتفاع أسعار المنازل.

وبلغ صافي ربح البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.6 مليار درهم 707.9) مليون دولار) متجاوزا صافي الربح في عام 2012 بأكمله الذي بلغ 2.55 مليار درهم.

وذكر بدنر أن الإمارات دبي الوطني سيسدد مبلغ 4.8مليار درهم المتبقي من المساعدات التي تلقاها من وزارة المالية الإماراتية بسبب الأزمة بحلول منتصف عام 2014.

وتلقى البنك 12.6 مليار درهم في إطار عملية دعم حكومية واسعة في صورة سندات لدعم رأس المال، ولكن البنوك الإماراتية تسدد الأموال هذا العام مع انخفاض قيمة هذه السندات.