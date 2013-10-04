بنك جنوب السودان يركز على التجزئة والتجارة مع الخليج

جوبا - قال مسؤول تنفيذي كبير إنّ بنك ليبرتي التجاري في جنوب السودان يعتزم توسيع نشاطه في مجال التجزئة بمساعدة مستثمرين أجانب ويبحث عن شريك في دبي للاستفادة من التجارة المتزايدة مع الخليج.

ويقول ليبرتي إنه جذب بالفعل تمويلاً قيمته 15 مليون دولار من المستثمرين.

وقال رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في البنك إيمانويل باتالي إنّ البنك عقد هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمرين محتملين من أوغندا بخصوص توسيع قاعدة مساهميه حيث يريد فتح عشرة فروع بحلول عام 2018.

وقال باتالي وهو من جنوب السودان وعمل في كندا موظفاً حكومياً لسنوات طويلة "هناك أيضاً بعض البريطانيين ومجموعة كندية وكذلك هناك إبداء للاهتمام من الهند".

وأضاف أنّ البنك يعتزم افتتاح أربعة فروع بحلول نهاية هذا الشهر لخدمة عملائه البالغ عددهم 20 ألفا.

وأشار باتالي إلى أنّ ليبرتي يجري محادثات أيضًا مع بنوك في دبي للمساعدة على تدفق الأموال بين البلدين.