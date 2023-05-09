يلين: فشل رفع سقف الدين سيتسبب بضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، إن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي.

وأكدت الوزيرة الأمريكية أن ذلك سيضعف أيضاً من موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

وأضافت يلين لشبكة (سي.إن.بي.ٍسي) أن الرئيس جو بايدن سيضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن ما ينبغي فعله بموارد الخزانة إذا لم يتم رفع سقف الديون، ولكن "لا توجد خيارات جيدة".

ومضت قائلة إن بايدن كان يأمل في وضع أسس عملية للنقاش والتسوية بشأن هذه القضايا مع الجمهوريين في الكونجرس، لكنه لن يفعل ذلك وهو في موقف المضطر.