إيران تعلن ربط بنوكها مع 13 دولة أجنبية بمساعدة روسيا

أعلن رئيس مجلس الإعلام في الحكومة الإيرانية، سبهر خلجي، عن ربط البنوك الإيرانية مع أكثر من 100 من البنوك الأجنبية بمساعدة من روسيا.

وقال خلجي في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "أصبحت أنظمة البنوك الإيرانية، مربوطة بـ106 بنوك، غير البنوك الروسية، في 13 دولة".

وأكد أن "أكبر ميزة لهذا الإجراء هي عدم التأثر بالعقوبات الغربية" المفروضة على إيران، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الأنظمة الوطنية للبنكين المركزيين لإيران وروسيا مرتبطة ببعضها البعض".

من جانبه، قال مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، إنه "بموجب العقد المبرم لإيجاد الربط المباشر مع البنوك الروسية ومع دخوله حيز التنفيذ، سيتم ربط 52 بنكًا إيرانيًا و4 بنوك أجنبية عبر منصة (سبام) المحلية، مع 106 بنوك عبر منصة SPFS الروسية".