إيران تعلن ربط بنوكها مع 13 دولة أجنبية بمساعدة روسيا
أعلن رئيس مجلس الإعلام في الحكومة الإيرانية، سبهر خلجي، عن ربط البنوك الإيرانية مع أكثر من 100 من البنوك الأجنبية بمساعدة من روسيا.
وقال خلجي في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "أصبحت أنظمة البنوك الإيرانية، مربوطة بـ106 بنوك، غير البنوك الروسية، في 13 دولة".
وأكد أن "أكبر ميزة لهذا الإجراء هي عدم التأثر بالعقوبات الغربية" المفروضة على إيران، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الأنظمة الوطنية للبنكين المركزيين لإيران وروسيا مرتبطة ببعضها البعض".
من جانبه، قال مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، إنه "بموجب العقد المبرم لإيجاد الربط المباشر مع البنوك الروسية ومع دخوله حيز التنفيذ، سيتم ربط 52 بنكًا إيرانيًا و4 بنوك أجنبية عبر منصة (سبام) المحلية، مع 106 بنوك عبر منصة SPFS الروسية".
وأشار كريمي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إلى أنه "تم ترشيح بنك شهر التابع لبلدية طهران من قبل إيران ومصرف VTB من قبل روسيا، حيث سيتم بالمرحلة الأولى ربط المصرفين تجريبيًا إلى أن يتم إدخال البنوك الأخرى في العملية".
وتواجه إيران عقوبات مصرفية واسعة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018.
كما يخضع البنك المركزي الإيراني لعقوبات فضلاً عن عشرات البنوك والمؤسسات المالية التي يرتبط بعضها بالحرس الثوري والمؤسسات العسكرية.