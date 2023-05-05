بمجرد توفر التمويل.. صندوق النقد يتطلع لاستكمال مراجعته مع باكستان

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، ناثان بورتر، اليوم الجمعة، إن الصندوق يعمل مع البلاد لاستكمال المراجعة التاسعة لبرنامج إنقاذ خاص بها، حتى تتسنى إتاحة التمويل، الذي تحتاج إليه بشدة لتنجو من السقوط في براثن انهيار اقتصادي.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي مناقشات بشأن السياسة المالية، في إطار المراجعة منذُ شهر فبراير/شباط الماضي، بهدف إتاحة تمويل متعثر بقيمة 1.1 مليار دولار، كان من المفترض صرفه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ضمن برنامج بقيمة 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2019.

وقادت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى على الإطلاق عن 36.4% في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتحتاج البلاد للتمويل بشدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية في ظل أزمة في ميزان المدفوعات أدت إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي لما يكفي لأربعة أسابيع فقط من الواردات الخاضعة للرقابة.