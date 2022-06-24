قاتل إيمان

نجلاء بدر

إطلاق نار بالأردن

عواصف مطرية

جولة ولي العهد

والدة إيمان إرشيد

مصير الأهلي

مخطط اغتيال
أظهر المزيد

اقتصاد

تركيا تفرض قيودًا على منح قروض للشركات التي لديها أصول كبيرة بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 19:28 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 19:40 GMT

تركيا تفرض قيودًا على منح قروض للشركات التي لديها أصول كبيرة بالنقد الأجنبي

فرضت تركيا، اليوم الجمعة، قيودًا على منح قروض بالعملة المحلية "الليرة التركية" للشركات التي لديها أصول كبيرة من النقد الأجنبي في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي،

+A -A
المصدر: رويترز

فرضت تركيا، اليوم الجمعة، قيودًا على منح قروض بالعملة المحلية ”الليرة التركية“ للشركات التي لديها أصول كبيرة من النقد الأجنبي في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

ونقلت وكالة أنباء ”الأناضول“ التركية المملوكة للدولة عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، قولها إن ”الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908000 دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة التركية“.

وارتفعت الليرة التركية 4% إلى 16،.69 مقابل الدولار فور الإعلان عن هذه الخطوة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play