الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين

استهدفت الولايات المتحدة بنكين روسيين والنخبة الروسية، اليوم الأربعاء، بحزمة جديدة من العقوبات تشمل منع أي أمريكي من الاستثمار في روسيا، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن وكييف موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين بأن العقوبات الجديدة ستفرض حظرا كاملا على مصرفي ”سبيربنك“، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، و“ألفا بنك“، وقال المسؤول إن معاملات الطاقة مستثناة من هذه العقوبات.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البالغتين وزوجة وابنة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي، وقال المسؤول إنه يُحظر على الأمريكيين الاستثمار في روسيا، بما في ذلك من خلال رأس المال الاستثماري أو الاندماج.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ”تصعد بشكل كبير“ من الصدمة المالية لروسيا من خلال عزلها لأكبر البنوك في ذلك البلد مشيرا إلى أن الروس قد يُجبرون على العودة إلى مستويات المعيشة على النمط السوفيتي في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

من ناحية أخرى قالت بريطانيا اليوم الأربعاء، إنها جمدت أصول ”سبيربنك“ و“كريديت بنك أوف موسكو“ الروسيين، وقالت إنها ستوقف جميع واردات الفحم والنفط من روسيا بنهاية 2022، وذلك في تصعيد لعقوبات تهدف إلى ”تجويع آلة بوتين للحرب“.

وقالت إن العقوبات شملت أيضا ثمانية رجال أعمال روسيين آخرين.