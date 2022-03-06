19 بنكا دوليا تشارك في تمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو السعودية

توافق التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية مع 19 مصرفا، بعضها خليجي وصيني وياباني، لتقديم تمويل بقيمة 13.4 مليار دولار لإنجاز الصفقة البالغة قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار، بحسب تقارير نُشرت اليوم الأحد.

وتشارك في تحالف المصارف الممولة بنوك خليجية بينها بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الرياض وأخرى دولية مثل ”اتش اس بي سي“ و ”جي بي مورغان“ و“ستاندارك تشارتارد“ و“سوسيتي جنرال“ و“كريدت أغريكول“ ومجموعة ”ميزهو“ اليابانية، حسبما نشر موقع ”العربية نت“ و“بلومبيرغ“.

ونقل موقع ”العربية نت“ عن مصادر ذات صلة، أن قائمة البنوك المشاركة في التمويل تضم أيضًا ثلاثة بنوك صينية وهي البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، مضيفة أن تسعير التمويل الذي يبلغ أجله سبع سنوات سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس والذي سيرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.

ويقدم بنك ”بي ان بي باريباس“ خدمات المشورة المالية للتحالف الفائز بالصفقة.

وكانت ”أرامكو“ أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن إتمام صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في 6 ديسمبر 2021 حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49% في ملكية شركة ”أرامكو“ لإمداد الغاز التابعة لـ ”أرامكو“ مقابل 15.5 مليار دولار (58.1 مليار ريال).

وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، إضافة إلى شركات أخرى تضم ”كيبل“ للبنية التحتية وصندوق طريق الحرير و“تشاينا ميرتشانتس كابيتال“.

وبموجب هذه الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر 2021، دخلت شركة ”أرامكو“ لإمداد الغاز و“أرامكو“ في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ ”أرامكو“ مدتها 20 عاما.

وفي المقابل ستحصل شركة ”أرامكو“ لإمداد الغاز بدورها على تعرفة مدفوعة من ”أرامكو“ السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وتمتلك ”أرامكو“ حصة أغلبية نسبتها 51% في شركة ”أرامكو“ لإمداد الغاز، وستظل ”أرامكو“ محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علمًا بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج ”أرامكو“.

وفي التفاصيل التي نشرت اليوم، فإن التسهيل الائتماني الذي ستقدمه البنوك سيتم توفيره ولو جزئيا عبر إصدار سندات طويلة الأجل على غرار ما حدث في صفقة أنابيب النفط والتي جمع خلالها التحالف الفائز بقيادة EIG نحو 2.5 مليار دولار من إصدار سندات.

وترى هذه المصادر، أنه ”رغم الظروف الصعبة التي واجهتها سندات صفقة أنابيب النفط، إلا أن التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز يضع بعين الاعتبار استخدام الآلية نفسها مع البحث عن أوضاع تمويلية أفضل في سوق السندات“.

ويشير التقرير إلى أن المبلغ الذي جمع من خلال إصدار سندات لتمويل صفقة أنابيب النفط أقل من المستهدف والذي كان يتراوح حينها بين 3.5-4.5 مليار دولار.