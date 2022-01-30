ليبيا .. مباحثات مكثفة لتوحيد المصرف المركزي

أعلن المصرف المركزي الليبي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحثوا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ملف توحيد المصرف.

وقال المصرف المركزي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنّ ”هذا اللقاء في مكتب الصديق انتظم ”للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد“، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المصرف المركزي الليبي الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف بلقاء بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وقال المصرف، إنّ ”خريطة إعادة التوحيد تتضمن أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية“، بحسب بيان له.

وقبل أسبوع، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رئيس المجلس محمد المنفي وأطلعه على خطة توحيد المصرف المركزي والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، حينها أن لقاء المنفي والكبير جرى خلاله بحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

وأكد المنفي أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، وذلك تأكيدًا على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة، بحسب البيان.

وكان محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري قد أعلنا، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقهما على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكديْن التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف“.

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خريطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية ”ديلويت“، خلال إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو/ تموز الماضي.

من جانبه، رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بإعلان مصرف ليبيا المركزي عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف المركزي ووصفها بخطوة هامة وممتازة تثبت جدية المصرف المركزي في إنجاز هذا العمل.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة، وذلك أثناء اجتماعه مع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، في العاصمة التونسية، بحسب بيان للمصرف المركزي الليبي.