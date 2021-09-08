وسط توقعات بجمع 3 مليارات دولار.. أبوظبي تبدأ تسويق سندات على شريحتين

أظهرت وثيقة مصرفية أن أبوظبي حددت، اليوم الأربعاء، سعرا استرشاديا مبدئيا، عند نحو 90 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لسندات لأجل عشر سنوات، وعند نحو 130 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية لسندات لأجل 30 عاما.

ويقوم بترتيب الصفقة بنك ”بي.إن.بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جيه.بي مورجان، وبنك مورجان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد“، وذلك وفقا لوثيقة من أحد البنوك.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة، اليوم الأربعاء.

وتسعى الحكومات في الخليج العربي، لتأمين تمويل، مع تراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية غير مسبوقة، رغم أن تعافي أسعار النفط غيّر حظوظها بعدما تضررت اقتصاداتها في العام الماضي من انهيار تاريخي لأسعار الخام وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدران، إن من ”المرجح أن تجمع أبوظبي، نحو ثلاثة مليارات دولار“.

وباعت الإمارات، سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في أيار/ مايو، بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.

وكانت ”رويترز“ نقلت عن ثلاثة مصادر الاثنين قولها، إن أبوظبي قد تصدر سندات في عملية صغيرة نسبيا بنهاية 2021، وأضاف أحدها أن حجم إصدار الإمارة سيكون على الأرجح بنحو ثلاثة مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تعاني أبوظبي من عجز يبلغ 11.7 مليار دولار في 2021، رغم أنها أعدت الميزانية على أساس أن سعر النفط 46 دولارا.

وجرى تداول خام برنت، عند نحو 72 دولارا، اليوم.

ومع تجاوز خام برنت حاليا مستوى 72 دولارا للبرميل، تضاءلت احتياجات تمويل الحكومات الخليجية، لكن من المتوقع أن يحاول عدد منها جمع تمويل رخيص قريبا وسط توقعات بسياسات أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وأظهر عرض للمستثمرين أطلعت عليه ”رويترز“ أنه بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 مليار وعليها قروض 3.7 مليار لبنوك محلية و2.4 مليار التزامات مضمونة.

كما أوضح أن كيانات مملوكة للحكومة اقترضت 59.2 مليار دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام الماضي ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.