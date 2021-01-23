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اقتصاد

بنك الكويت المركزي: البنوك يمكنها ت...
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بنك الكويت المركزي: البنوك يمكنها توزيع أرباح نقدية عن 2020

قال بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، إن البنوك الكويتية "باستطاعتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها" عن العام 2020، بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح

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المصدر: رويترز

قال بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، إن البنوك الكويتية ”باستطاعتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها“ عن العام 2020، بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق في هذا العام، حاسما بذلك لغطا كان قد نشب منذ بداية أزمة كورونا في البلاد حول تأثير الجائحة على نتائج البنوك الكويتية.

وقال بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي: إن توزيع الأرباح هذا سيكون مشروطا بألا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة للبنوك.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت ”في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020“.

وفي يونيو/ حزيران ثار جدل واسع في الأوساط الاقتصادية، بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020؛ ”لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية“.

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