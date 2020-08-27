حاكم مصرف لبنان: البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال يجب أن تغادر السوق‎

أبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة، بنهاية فبراير/ شباط 2021، سيتعين عليها الخروج من السوق.

وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون ”وضع إفلاس“. وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر السوق.

وقال رياض: إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار، والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.

وأضاف أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية، وأن لبنان ”ليس بصدد تعويم العملة“.