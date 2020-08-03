بلومبيرغ: 72 مليار دولار سندات دولية لصالح دول المنطقة في 6 شهور

أظهرت بيانات وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية أن إجمالي السندات الدولية التي جرى إصدارها لصالح دول المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 72 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إن الحكومات استغلت أسواق الديون لدعم الأوضاع المالية التي تأثرت بهبوط أسعار النفط، كما أثرت عمليات الإغلاق للحد من تفشي كورونا على اقتصاداتها.

وأوضحت الوكالة أن التداعيات المالية لوباء كورونا ستستمر في زيادة إصدار الديون من الشرق الأوسط حتى عام 2021، مع تنامي عمليات الإندماج والاستحواذ مع سعي الشركات إلى الاندماج.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن منير تنير الموظف في عمليات بنك ”جي بي مورغان“ الأمريكي، قوله إن اهتمام الأسواق العالمية بسندات الدول الخليجية مرده الثقة باقتصادات هذه الدول وبعملاتها المربوطة بالدولار، و بتصنيفاتها الائتمانية العالية، مؤكدا أن السعودية والإمارات ستكونان في القيادة.

وأعطى تنير أمثلة على هذه الجاذبية في مؤسسات دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث نجحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في جذب شركات مثل ”بروكفيلد أسيت مانجمنت“، و“بلاك روك“، و“كي كي آر وشركاه“، و“صندوق الثروة السنغافوري“.

وقال ”صندوق الاستثمار العام السعودي“ إنه اشترى حصصا في شركات من بينها ”بي بي بي سي“، وشركة ”بوينج“، و“فيسبوك إنك“، وشركة ”والت ديزني“ خلال اضطراب الأسواق في مارس الماضي.

ويتوقع بنك ”جي بي مورغان“ أن يتواصل زخم استقطاب المؤسسات السعودية والإماراتية للراغبين الدوليين في سنداتها، خلال 2021، مشفوعا بعمليات استحواذ واندماج نشطة وتحديدا في القطاع المالي وتجارة التجزئة للمستهلكين والعقارات والسياحة