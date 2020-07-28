راؤول نعمة: لبنان قد لا يحصل سوى على نصف ما طلبه من صندوق النقد الدولي

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الثلاثاء؛ إن بلاده قد لا تحصل من صندوق النقد الدولي، إلا على أقل من نصف خطة الإنقاذ التي كانت تسعى إليها في الأصل، والتي يعتبر قرار صندوق النقد بشأنها مفتاحا للمساعدة في فتح باب المساعدات التي يحتاجها لبنان بشدة لمواجهة أزمته الاقتصادية الخانقة.

أشار نعمة، في مقابلة مع تلفزيون ”بلومبيرغ“، إلى أنه مع ”توقف المحادثات بشأن برنامج قرض بقيمة 10 مليارات دولار، فإن ما يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقدمه في النهاية يتراوح ما بين 5 و 9 مليارات دولار“، دون أن يعطي موعدا لمثل هذا الاتفاق.

واضاف الوزير اللبناني، أنه في حال نجحت المفاوضات سيكون على لبنان العمل على تغطية ما تبقى من احتياجاته المالية البالغة 30 مليار دولار، من خلال طلب المساعدة من حلفائه والاستفادة من التعهدات التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، التي قدمها المانحون الدوليون في 2018 مقابل وعود بالإصلاحات.

وقال نعمة ”جميعهم ينتظرون كلمة صندوق النقد الدولي“، مضيفا أنه بدون خطة إنقاذ من الصندوق فإن ”سيناريو أسود حقيقي ينتظر لبنان“، ولذلك يعمل المسؤولون بجد لتأمين صفقة بأسرع ما يمكن، وفق قوله.