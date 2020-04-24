روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى 5.5% في ظل تفشي كورونا

خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5%، وقال إن هناك مجالا لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تراجعا لأسعار النفط وتداعيات من تفشي فيروس كورونا.

ويتماشى قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما يزيد عن الخفض المعتاد، مع توقع استطلاع أجرته رويترز بأن يقتدي بنك روسيا بغيره من البنوك المركزية وأن يقلص أسعار الفائدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال البنك المركزي "راجع بنك روسيا تصوره الأساسي للتوقعات ويتجه صوب سياسة نقدية تيسيرية"، لافتا إلى أنه "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا يفتح أفق خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعاته القادمة".

وبعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي في ظل مخاوف من أن التضخم سيرتفع بقوة مع انخفاض الروبل إلى أدنى مستوى في 4 سنوات، قال البنك المركزي اليوم الجمعة إن التضخم سيتأثر بشكل كبير بتراجع ضخم في الطلب المحلي والخارجي هذا العام.

وبلغ التضخم السنوي 3.1% في 20 من شهر أبريل/نيسان الجاري، ليظل دون المستوى المستهدف البالغ 4%، إذ تسببت إجراءات العزل العام الروسية الهادفة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في الضغط على طلب المستهلكين.

كما عدل البنك توقعاته للنمو الاقتصادي. ويتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4-6% هذا العام قبل أن يعاود النمو في عام 2021، كان البنك المركزي يتوقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% هذا العام.