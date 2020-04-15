إيران تتهم أمريكا بالاستيلاء على ملياري دولار من أموالها في الخارج

اتهم رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالاستيلاء على ملياري دولار من الأموال الإيرانية في الخارج.

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن همتي قوله إن "الأمريكيين سرقوا ملياري دولار من أموالنا ولا زلنا نتخذ إجراءات قانونية لاستعادة تلك الأموال المسروقة".

وحول رفع الحصار عن الأصول الإيرانية من قبل محكمة لوكسمبورغ، قال محافظ البنك المركزي: "قبل سنوات، اشترى البنك المركزي بعض احتياطياته من العملات الأجنبية بالدولار، وأطلق البنك المركزي بعضها، وقام الأمريكيون بسرقة ملياري دولار من تلك الأموال وقاموا بالتبرع بها لعوائل ضحايا أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، ونحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة تلك الأموال، ونحن لا علاقة لنا بأحداث سبتمبر".

وفي الأربعاء الماضي، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن محكمة لوكسمبورغ، قامت برفع الحظر عن أموال إيرانية المجمدة، مضيفا إن هذه الأموال كانت مجمدة في لوكسمبورغ بطلب من الولايات المتحدة.

وقال همتي: "أزيل قرار الحظر عن أموال البنك المركزي الإيراني البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار، والتي كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ الـ25 من كانون الثاني / يناير 2015".

وأوضح أن المحكمة التي تتابع القضية في لوكسمبورغ أصدرت قرارا مؤقتا يمنع تحويل تلك الأموال إلى الولايات المتحدة.

وكان همتي أعلن في وقت سابق أنه قد يتم الإفراج عن بعض الأموال، التي تم تجميدها بضغط من الولايات المتحدة، في الدول الأوروبية.