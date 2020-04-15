السعودية تبدأ تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح

بدأت السعودية، اليوم الأربعاء، التسويق لسندات دولارية على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 5.5 عام، و10.5 عام، و40 عاما.

وقالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة بنكية تظهر تسويق المملكة من خلال وزارة المالية، أوراقا لأجل خمسة أعوام ونصف العام عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف السنة عند نحو 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأمريكية وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15%.

وأشارت الوكالة إلى أن الممكلة عينت بنوكا لإصدار السندات هي: "سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال"، لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم.

ولم تصدر وزارة المالية السعودية -حتى الآن- أي تعليق.