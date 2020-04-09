رويترز: ”جيه.بي مورغان“ يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين

أفاد مصدران ووثيقة، بأن بنك ”جيه.بي مورغان“ يسعى لأن يبيع بخصم، قروضا جمعها صندوقا الثروة السياديان للسعودية والإمارات، إذ يستعد البنك لموجة اقتراض بمنطقة الخليج؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، بحسب رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مصرفيين قولهما، إن البنوك تميل إلى الاحتفاظ بالقروض التي تمنحها لحكومات خليجية في محافظها، وتخفض فقط انكشافها عن طريق البيع في إطار من الهدوء من خلال عمليات ثنائية، إذ لا ترغب أن تبدو وكأنها تتخلص من الأوراق في السوق.
ويساعدها ذلك في الحفاظ على علاقات طيبة مع المقترضين، في ضوء طلبات تمويل مستقبلية، لكن في ظل تداول القروض التي جمعتها دول الخليج الغنية بشكل عام عند قيمها الاسمية، فإن هناك أيضا محفزات لبنوك أخرى لشرائها في السوق الثانوية.