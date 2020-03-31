بنوك الكويت تؤجل أقساط قروض الشركات المتضررة

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، أن البنوك ستؤجل مستحقات سداد قروض شركات القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا، لمدة 3 أشهر.

وقال المحافظ محمد الهاشل خلال مقابلة تلفزيونية نشرها البنك على ”تويتر“، إن البنوك تجاوبت على نحو إيجابي مع طلب المركزي تأجيل مستحقات الشركات المتضررة دون فوائد أو رسوم.

وشدد على أن ”البنك المركزي قدّم حزمة إجراءات متكاملة لضمان استمرارية الخدمات المالية لتخفيف تداعيات انتشار فايروس كورونا“.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي كويتي لـ“رويترز“ إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى ن التدخل الحكومي سيكون ”محدودا لكنه فاعل ونوعي“ لإنقاذ القطاعات الإنتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي ”بأيام الكوارث الطبيعية“ التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد.

وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.