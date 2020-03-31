مسؤولو ”العشرين“ يعتمدون خطة لمعالجة الديون ومساعدة الاقتصادات الناشئة

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعا، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي للمرة الثانية فيما يزيد قليلا على أسبوع؛ لمناقشة استجابة دولهم للأثر الاقتصادي العالمي لجائحة فيروس كورونا.

أفاد بيان مشترك للمسؤول عن اعتماد خطة عمل لمجموعة العشرين للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لبحث خطر انكشافات الدين للدول منخفضة الدخل وتقدم مساعدات مالية لدول الاقتصادات الناشئة.

وقال وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظو بنوكها المركزية، إنهم كلفوا مجموعات عمل بوضع خارطة طريق بحلول 15 أبريل/ نيسان.

وكان زعماء دول العشرين تعهدوا الأسبوع الماضي بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي الفيروس مع العمل على رفع العراقيل التي تواجه الإمدادات بسبب القيود المفروضة على الحدود للحد من انتشار المرض بين الدول.

وأبدوا التزامهم بتمويل جميع الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس، وعبروا عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول ”النامية والأقل نموًا“ خاصة في أفريقيا، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية وأنظمة الصحة المحلية وهو ملف من المتوقع مناقشته اليوم الثلاثاء.

وأبلغ الزعماء كبار مسؤولي القطاع المالي لديهم بالتنسيق بشكل مستمر فيما بينهم للخروج بخطة لمواجهة الجائحة.

وبحلول اليوم، وصل عدد الإصابات من المرض نحو 780 ألفًا والوفيات أكثر من 37 ألفًا.

واتفق وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين أمس الإثنين، على إبقاء اقتصاداتهم مفتوحة وضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية وغيرها من السلع الحيوية.

وواجهت المجموعة انتقادات ببطء التحرك في مواجهة التفشي الذي من المتوقع أن يتسبب في ركود عالمي مع فرض الحكومات في أنحاء العالم إغلاقات عامة وتوقف الشركات.

وقالت ثريا عبيد، التي ترأس مجموعة تواصل المرأة العشرين وهي ناشطة أيضا في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن على قادة مجموعة العشرين أن يدركوا أن أثر التفشي على النساء كبير بالنظر إلى أنهن يعملن بنسبة كبيرة في مجال الرعاية والقطاع الطبي بما يضعهن في الصفوف الأولى في مواجهة المرض، مما يعني أن التخطيط للاستجابة يجب أن يضعهن بشكل أفضل في الاعتبار.

وأضافت لرويترز أثناء الاجتماع أن أي سياسات تطبق يجب أن تضمن تخصيص الأموال لدعم دور النساء في دور الرعاية ومراكز العناية بالأطفال والمسنين بما يضمن دعمهن أثناء قيامهن بتلك الأدوار.

وتضم مجموعة العشرين أستراليا وكندا والسعودية والولايات المتحدة والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.