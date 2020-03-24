العراق يوضح طبيعة اعتذار البنك الدولي عن مساعدته

نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد، اليوم الثلاثاء، اعتذار البنك الدولي عن مساعدة العراق.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن اعتذار البنك من العراق، بشأن إقراضه مبالغ مالية لمواجهة النقص الحاصل في موازنة 2020.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن ”البنك الدولي لديه مشاريع تمويل مستمرة في العراق، وهناك تواصل مستمر مع هذه المؤسسة الدولية المهمة لبناء علاقات مستقبلية إيجابية“.

وأضاف، أن ”خيار الاقتراض الخارجي، كإحدى وسائل الحكومة للتخفيف من الأزمة المالية غير مطروح؛ بسبب تأكيدات وردت من البنك الدولي بعدم استعداده لمناقشة أي قرض جديد لبغداد، في الوضع الراهن للبلاد“.

وأشار إلى أن ”القرارات الأخيرة للحكومة كانت غير موفقة، وأسهمت في زيادة العجز المالي“.