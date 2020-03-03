مصرف الإمارات المركزي يعتزم تعديل توقعات نمو 2020 بسبب كورونا

أعلنت ماجدة قنديل، رئيسة دائرة البحوث الاقتصادية والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف سيعيد تقييم توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت لإذاعة دبي: ”بالنظر إلى ما حدث بالفعل، وبالنظر إلى الآثار المترتبة على سلاسل الإمداد والطلب، واضطراب النقل والسياحة وإلغاء فعاليات، هذا سيؤثر سلبا على النمو العالمي، وأعتقد أن الإمارات ستشهد جزءا من هذا التأثير، إذ يجب علينا التحلي بالواقعية في هذا الشأن“.

وكان صندوق النقد الدولي توقع العام الماضي أن تسجل الإمارات نموا بنسبة 2.5% في العام 2020.