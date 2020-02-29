تقرير: تراجع الودائع في بنوك لبنان نحو 5.6 مليار دولار خلال شهر

تراجعت ودائع العملاء في بنوك لبنان بنحو 8.5 تريليون ليرة (5.6 مليار دولار) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نتيحه موجة السحوبات التي أعقبت اندلاع الانتفاضة الشعبية منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد.

وأظهرت النشرة الشهرية لبنك لبنان (المصرف المركزي) لشهر تشرين الثاني، والتي نشرت على موقعه اليوم السبت، أن ودائع الزبائن المقيمين انخفضت إلى نحو 193 تريليون ليرة (128.7 مليار دولار) بنهاية الشهر من 198 تريليون ليرة (132 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول.

كما تراجعت ودائع العملاء غير المقيمين إلى حوالي 50 تريليون ليرة (33.3 مليار دولار) من نحو 53.5 تريليون ليرة (35.6 مليار دولار) في نفس الفترة.

وجاء في التقرير، أن ودائع المصارف في بنك لبنان ارتفعت إلى حوالي 234.9 تريليون ليرة (156.6 مليار دولار) من نحو 233.7 تريليون ليرة (155.8 مليار دولار) في تلك الفترة.

وبين التقرير أن تراجع الودائع أدى إلى انخفاض إجمالي أصول المصارف اللبنانية البالغ عددها نحو 70 مصرفا إلى 391.4 تريليون ليرة (260.9 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني الماضي من حوالي 396.2 تريليون ليرة (264.1 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول.

ودفعت موجة سحب الودائع بالبنوك اللبنانية، إلى فرض قيود على التحويلات المالية والسحوبات وخاصة بالدولار الأمريكي الذي قفز سعره غير الرسمي مقابل الليرة إلى نحو 2300 حاليا، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ نحو 1500 ليرة.