البنوك المغربية تعتمد أدنى معدلات فائدة في تاريخها

قرر قطاع البنوك في المغرب، الأربعاء، تحديد سعر الفائدة عند 2% في خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمستفيدين من ”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات“، الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس، الإثنين، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في تاريخ المغرب.

وأفاد بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والبنك المركزي المغربي، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، بأن العاهل المغربي سجّل قبيل تقديم البرنامج المذكور المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج الكبير.

وأضاف البيان بأن ”البرنامج كونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، يتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل“.

وأعطى الملك المغربي تعليماته بأن يضع ”صندوق الحسن الثاني“، رهن إشارة ”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية“، غلافا مالياً بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، بهدف الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.

وبخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1.75 % رغم ”مخاطر القرض“ المرتفعة جداً بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزاً أسرع لطبقة متوسطة قروية.